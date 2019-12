© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha commentato sui social l’infortunio patito oggi al 4’ del match perso dagli azzurri contro il Napoli. Per il senegalese sospetto stiramento al bicipite femorale: “Mi dispiace. Per il gol subito. Per la sconfitta. Per l’infortunio”, le parole del centrale.