Una bella soddisfazione per Kalidou Koulibaly, alla fine di un 2018 che lo ha visto protagonista. Il difensore del Napoli è stato premiato come miglior giocatore senegalese dell'anno. "Onorato e orgoglioso! Chi mi conosce sa quanto è importante per me indossare questa maglia", le parole di Koulibaly su Twitter.