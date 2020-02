vedi letture

Napoli, Koulibaly non ancora al top: può restare out in Coppa Italia

Prestazione tutt'altro che convincente, quella di Kalidou Koulibaly messa in mostra domenica pomeriggio contro il Lecce. Tornato dopo l'infortunio, il senegalese è stato protagonista di una prova incolore, contornata da sbavature che non appartengono al difensore azzurro. Proprio per questo sembra probabile che lo stesso Koulibaly resti fuori per il match contro l'Inter, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che chiarisce anche le motivazioni dell'esclusione: non è una bocciatura, resterà fuori perché non è ancora nella migliore condizione di forma.