© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'emergenza difensiva di casa Napoli. Salvo colpi di scena Kalidou Koulibaly non ci sarà contro l'Inter, col difensore che anche ieri non si è allenato per proseguire le terapie del caso. Ancora out anche Nikola Maksimovic, assente certo con i nerazzurri, mentre qualche speranza di recupero in più esiste per Dries Mertens che ieri ha svolto differenziato ma che sembra in grado di rispondere presente alla convocazione.