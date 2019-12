Fonte: tuttonapoli.net

Quando rientra Kalidou Koulibaly? Prova a dettare una tabella di recupero per il difensore senegalese l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive come il percorso riabilitativo sia già iniziato. Secondo il quotidiano il centrale azzurro salterà le sfide contro Sassuolo, Inter e Lazio e molto probabilmente la sfida del 14 di gennaio con il Perugia in Coppa Italia. Lo stop sarà minimo di 3 settimane, ma forse anche di un mese.