Napoli, Koulibaly salterà l'Udinese per squalifica: torna per la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly per la sfida del turno infrasettimanale contro l'Udinese. Il difensore azzurro infatti era diffidato ma contro il Milan nel finale è stato ammonito dunque sarà costretto a restare fermo un turno. Koulibaly tornerà a disposizione di Sarri per lo scontro diretto contro la Juventus in programma domenica prossima.