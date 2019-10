Napoli, Koulibaly si allena e torna titolare. Lozano rientra giovedì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri Kalidou Koulibaly è rientrato a Napoli dopo aver risposto alla chiamata della sua Nazionale ed è subito sceso in campo per l'allenamento. Il senegalese ha svolto l'intera seduta col gruppo ed è quindi da considerarsi pronto per il rientro in campo contro il Verona dopo le due giornate di squalifica scontate. Nella giornata di domani rientreranno i nazionali Europei, mentre giovedì pomeriggio sarà il turno di Hirving Lozano. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.