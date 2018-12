© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 4-4-2 del Napoli non funziona al meglio, così com'è non va. E' il pensiero del quotidiano La Repubblica, tramite la penna dell'editorialista Antonio Corbo, che punta il dito sul modulo: "Ha una linea mediana irrilevante se a destra c'è Callejon che corre poco e propone meno a destra, se a sinistra c'è Zielinski che sfarfalla. E' in realtà a due. Restano un combattivo Rog ed un ciuffo di capelli neri in cima al lucido testone di Hamsik. Senza un minimo di contrasto perché la SPAL è tutta dietro, non è questo il ruolo di regista: il capitano perde palla o la smista con passaggi indietro e laterale. Manca la sua guida. La creatività. La mente".