Napoli, l'ex Bianchi: "Uscire dalle coppe fu determinante per lo Scudetto"

© foto di Federico De Luca

Attraverso Tv Luna, l'ex tecnico del Napoli scudettato Ottavio Bianchi ha parlato dell'importanza di uscire dalle coppe nell'anno del primo Scudetto della storia azzurra: "Fu un grossissimo vantaggio uscire. Non eravamo attrezzati per tre fronti. Non sapete la situazione psicologica ma anche i micro-traumi di ogni giocatore che in una settimana recuperano mentre in tre giorni non è possibile. C'è il turnover, ma se punti a un obiettivo il tecnico deve andare su chi gli dà più garanzie. Riguarda tutte le big, poi ad un certo punto quelle che sono su 3 competizioni arrivano ad un punto dove le perdono tutte in due settimane", riporta Tuttonapoli.net.