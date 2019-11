Napoli, l'ex Iezzo: "Anche quando giocavo c'erano confronti con ADL"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha parlato a Marte Sport Live dei temi di giornata con l'incontro a Castel Volturno tra squadra e presidente: “La presenza di De Laurentiis? E’ successo diverse volte anche quando c’ero io. Ci siamo confrontati quando le cose non andavano bene. Fortunatamente i risultati sono stati sempre molto positivi. Il presidente sa sempre trovare le parole giuste e io mi auguro si arrivi ad una soluzione per trovare serenità. E’ fondamentale per agguantare qualche obiettivo. Non serve lo scontro, altrimenti il conto lo pagheranno tutti, dai giocatori alla società. Io sono stato capitano del Napoli perché Montervino non sempre giocava, poi decidemmo insieme di consegnare la fascia a Paolo Cannavaro che poi l’ha sempre onorata. Insigne? E’ napoletano, è giusto che la porti lui, ma probabilmente gli consiglierei di affiancargli un elemento di esperienza per migliorare i suoi comportamenti. Lavezzi? Mi spiace che finisca l’avventura del Pocho. E’ un ragazzo dal cuore grande, è un argentino-napoletano”.