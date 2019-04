Napoli, l'ex Iezzo esalta Meret: "È un portiere straordinario"

Fonte: Tuttonapoli.net

"Meret è un portiere straordinario e il Napoli sarà in mani sicure". Lo ha detto Gennaro Iezzo intervenendo in diretta a "Un Calcio Alla Radio" su radio Crc.

Nel commentare la sconfitta contro l'Arsenal, l'ex portiere del Napoli ha commentato: "Capita che in serate come ieri non si trovi abbastanza coraggio. Il Napoli, ieri, non ha avuto il coraggio di affrontare l'Arsenal a viso aperto. Nel secondo tempo è mancato un goal che poteva aumentare le possibilità per il ritorno in cui non si potrà sbagliare nulla per portare a casa una qualificazione storica".