© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

A Radio Marte è intervenuto Beppe Incocciati, ex attaccante tra le altre di Milan e Napoli, oggi allenatore: "Il gol di Milik alla Roma è bellissimo e per uno della sua stazza non è semplice non apparire macchinoso e invece è stato un gesto strepitoso, di altissimo livello. Sono felice per Milik che ha qualità e dopo due interventi si è ripreso alla grande. Al di là di chi finalizza, è importante anche chi fornisce l'assist con i giri giusti. Poi, Milik semplifica tutto, ma l'essenza di ciò che sta facendo sta anche nell'aiuto dei compagni di squadra e l'assist di Verdi è delizioso. L'Empoli proverà a raccogliere punti, ne vale la sopravvivenza e il Napoli non deve sottovalutare questo impegno che è determinante in vista dello scontro contro l'Arsenal di Europa League", le parole riportate da tuttonapoli.net.