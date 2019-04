Napoli, l'ex Montervino: "Ancelotti usò il 4-3-3 solo con Pirlo e X.Alonso"

© foto di Federico De Luca

Il Napoli ha abbandonato da inizio stagione il 4-3-3 che utilizzava Maurizio Sarri. Attraverso Canale 8, l'ex capitano azzurro Francesco Montervino ha commentato la decisione di Carlo Ancelotti. "Ancelotti non riconosceva in Jorginho il play adatto davanti alla difesa. Quelli che aveva nelle sue squadre aveva caratteristiche differenti. Ha scelto di dar via Jorginho per valutare Hamsik in quella posizione che poteva fare benissimo. Ancelotti, da sempre, preferisce il 4-4-2 e quando ha giocato col play era perché aveva Pirlo o Xabi Alonso", le parole di Montervino a pochi giorni dalla gara di Europa League tra il Napoli e l'Arsenal.