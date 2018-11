La carica di 100mila tifosi sosterrà il Napoli nelle prossime partite. Gli azzurri sono attesi dalle sfide contro il ChievoVerona e la Stella Rossa al San Paolo. Due impegni casalinghi nel giro di tre giorni. Stando ai calcoli dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, per le due partite sono attesi ben 100mila spettatori. La sola prevendita per la sfida con i clivensi, infatti, ha già superato il record di vendite stagionale in Serie A di quest'anno (34.474 contro il Milan), raggiungendo quota 40mila.