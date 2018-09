Napoli, la carica dei mille: tifosi non tesserati all'Allianz Stadium

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci saranno poco meno di mille tifosi azzurri tesserati nel settore ospiti dell'Allianz Stadium, vietato ai residenti in Campania, in occasione della sfida di cartello tra Juventus e Napoli. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che sottolinea che, seppure la gara sia sentita, l'atmosfera della vigilia sia comunque molto diversa rispetto alla gara dell'anno scorso e infatti ieri poca gente ha aspettato il pullman della squadra che dal San Paolo si è diretto all’aeroporto di Capodichino, dove il Napoli si sono imbarcati in direzione Torino.