© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Napoli, Arek Milik non riesce a trovare pace con gli infortuni. Il polacco non era sceso in campo contro il Genoa e non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Secondo quanto affermato dal report sulla seduta d'allenamento del Napoli, "Milik sta proseguendo la sua tabella personalizzata per recuperare da un mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale". Oltre che per la trasferta di sabato col Milan, Milik è in dubbio pure per Liverpool.

Questo il report completo: "Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico in vista della sfida contro il Milan a San Siro di sabato. La squadra ha svolto una prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale".