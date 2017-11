Napoli, la spalla ora è ok: Reina torna ad allenarsi in Nazionale

Pepe Reina torna ad allenarsi con la Nazionale Spagnola. Completamente superato, quindi, il problema alla spalla che aveva costretto il portiere del Napoli al forfait contro il Chievo. A rivelarlo è lo stesso Reina su Twitter: "Felice di essere tornato ad allenarmi nuovamente con il gruppo. Pronto per due altre partite che ci permetteranno di continuare a crescere come una squadra in vista del Mondiale".

Contento de poder entrenar de nuevo con el grupo 💪🏻👏🏻@SeFutbol Listos para dos partidos más q nos permitan seguir creciendo como equipo de cara al #Mundial2018 #alegrialamia #vamosqnosvamos pic.twitter.com/4WjjIJOCN1 — Pepe Reina (@PReina25) 9 novembre 2017