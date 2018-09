Napoli, la tifoseria pensa a un piano per far squalificare il San Paolo

Rischio contestazione clamorosa per Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito da Il Mattino, frange della tifoseria organizzata, sarebbero pronte a organizzare forme di protesta anche clamorose contro il patron del Napoli. Sotto osservazione soprattutto la gara interna di Champions League contro il Liverpool: addirittura, i tifosi starebbero pensando a un piano per far squalificare il San Paolo, e basterebbe poco visti i precedenti dell'impianto. Sotto accusa la campagna acquisti insoddisfacente, la decisione di acquistare il Bari e le ultime voci sull'Hajduk Spalato, comunque smentite dallo stesso produttore cinematografico.