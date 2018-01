Napoli, lavoro differenziato in palestra per Hamsik

Fonte: sscnapoli.it

Allenamento pomeridiano oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta, anticipo della 21esima giornata di Serie A in programma a Bergamo domenica 21 gennaio alle ore 12,30. La squadra ha svolto torello in avvio e successivamente partitina a campo ridotto sul campo 1. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Ghoulam e Milik hanno svolto l'intera seduta col gruppo tranne la partitina in famiglia. E' rientrato Hamsik dopo i giorni di influenza. Per Marek lavoro differenziato in palestra. Domani allenamento mattutino e partenza per Bergamo.