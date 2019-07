© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Undicesimo giorno di allenamento per il Napoli, come riporta il sito ufficiale del club. A Dimaro questa mattina la squadra ha svolto una prima fase di prevenzione ed esercizi in palestra. Di seguito riscaldamento sul campo, successivamente seduta tattica finalizzata alla fase offensiva, chiusura con esercitazioni al tiro. Tonelli ha lavorato un palestra, mentre Karnezis si è sottoposto a terapie per il fastidio alla schiena. Nel pomeriggio è prevista una seconda sessione di allenamento