La Lazio resta in dieci uomini. Al 70esimo, Francesco Acerbi ha rimediato un secondo cartellino giallo per fallo su José Callejon. Il difensore biancoceleste, oltre al finale di questo match, salterà anche la prossima sfida contro la Juventus per squalifica.

A venti minuti dalla fine il Napoli è avanti 2-1.