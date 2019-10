© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hirving Lozano non preoccupa il Napoli. Dopo l'infortunio nella partita tra Messico e Panama, dove è stato sostituto, arrivano aggiornamenti incoraggianti come riferisce Sky Sport. Soltanto una botta alla caviglia, nulla di grave. Adesso bisognerà solo capire se sarà in grado di poter scendere in campo sabato contro l'Hellas Verona. Ma la notizia è che l'infortunio non è grave, e questa è una buona notizia per Carlo Ancelotti.