Sfida del sud in arrivo questo weekend, l'unica possibile nella Serie A 2019-2020: Napoli contro Lecce. Raggiunto da Il Mattino, Corrado Ferlaino, ex patron degli azzurri commenta le poche squadre meridionali nel nostro massimo campionato: "Non sono stupito dall'assenza del sud in Serie A. Anche prima era difficile competere con le squadre del nord e credo lo sarà sempre di più: il meridione paga l'arretratezza economica e tante altre cose. Napoli in questo senso fa un po' eccezione, ma anche ai miei tempi era difficile coinvolgere gli altri imprenditori napoletani".