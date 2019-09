© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal sito del Napoli arrivano i convocati di Carlo Ancelotti per la gara di esordio in Champions League in programma domani al San Paolo contro il Liverpool campione d'Europa in carica:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina,

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Younes, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik