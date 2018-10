Napoli-Liverpool, l'agente di Jorginho: "I Reds hanno intensità pazzesca"

© foto di Imago/Image Sport

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di Champions League tra il Napoli e il Liverpool. Queste le parole del procuratore dell'ex centrocampista del Napoli, ora in forza al Chelsea. “Ho visto il match tra Chelsea e Liverpool, il pari è stato un buon risultato per i Blues. I Reds hanno investito tantissimo in quest’estate e non solo, e puntano a vincere la Premier e anche la Champions. Jorginho ha fatto molto bene durante la gara, ma l’intensità del Liverpool è qualcosa di pazzesco”, ha detto Joao Santos.