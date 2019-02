© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastiano Luperto nota lieta di casa Napoli. Il difensore azzurro ieri contro il Parma ha disputato una prova di spessore contro il Parma sotto gli occhi dei due selezionatori azzurri, Roberto Mancini della Nazionale maggiore e Luigi Di Biagio dell’Under 21. Luperto è ormai una certezza nello scacchiere di Ancelotti, che ieri dopo la partita lo ha elogiato pubblicamente. Presente sugli spalti, ieri, anche il ds dell’Empoli Pietro Accardi che ha potuto apprezzare da vicino il suo ex calciatore. Una certezza per il presente e il futuro del Napoli. E in futuro, magari, anche per la Nazionale...