© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic sta meglio e, riporta 'Sky', stasera potrebbe scendere in campo contro la Stella Rossa. Al momento il serbo è in vantaggio nel ballottaggio con Hysaj, così come Mertens è in vantaggio su Milik.

Per il resto nessun dubbio per Carlo Ancelotti: a centrocampo ci saranno Callejon, Allan, Hamsik e Fabian. In difesa, davanti a Ospina, certi di una maglia Koulibaly, Raul Albiol e Mario Rui. Così come certa sarà la presenza di Lorenzo Insigne.