Napoli, Maradona ringrazia Hamsik: "Un onore ricevere la tua maglia"

Qualche giorno fa Marek Hamsik ha riservato una sorpresa a Diego Armando Maradona, regalandogli la maglia con il quale aveva raggiunto il Pibe de Oro nella classifica dei bomber di tutti i tempi tra le file del Napoli. Oggi è arrivata la risposta di Diego che, tramite un video su Facebook, ha ringraziato Hamsik regalandogli una sua maglia: "Marek, per me è stato davvero un grande onore aver ricevuto la maglietta del tuo record. Siamo due uomini che amano la maglia azzurra. Non siamo come tutti gli altri calciatori. In tanti sono passati per Napoli e non hanno lasciato niente, noi invece possiamo dire di aver giocato in un grandissimo Napoli. Marek, tanti auguri per il record e un abbraccio grande dal tuo amico Diego", ha detto l'argentino.