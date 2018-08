Napoli, Mario Rui smaltisce l'affaticamento: primo allenamento in gruppo

Fonte: sscnapoli.it

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di domenica contro la Sampdoria a Marassi per la terza giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra in avvio ha lavorato in due gruppi che alternatamente hanno svolto esercizi in palestra e poi attivazione tecnica sul campo con pallone e ostacoli bassi. Di seguito torello e seduta tecnico tattica con il gruppo al completo. Chiusura con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto allenamento intero con il gruppo. Differenziato per Fabian e Malcuit.