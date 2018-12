© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre ad Alex Meret, contro il Frosinone spera di debuttare con la maglia del Napoli anche Amin Younes. L'esterno offensivo tedesco ex Ajax ha recuperato dalla rottura del tendine d'Achille, è tornato disponibile da giorni e lunedì per la prima volta è stato convocato contro l'Atalanta. Ora Younes confida di poter giocare qualche minuto sabato al San Paolo, proprio come il portiere ex SPAL.