Napoli, Meret rischia di rientrare solo nel 2019

Gazzetta.it afferma che i tempi per il recupero di Alex Meret saranno più lunghi del previsto. Il portiere non ha mai giocato una partita da quando è arrivato a Napoli, bloccato dall’infortunio al braccio e dall’infiammazione alla spalla. Diversamente da quando comunicato dalla società la scorsa settimana, il ragazzo non sarà disponibile prima dell’inizio del prossimo anno.