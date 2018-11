Napoli, Meret rivede la panchina: fissata la data del possibile esordio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Meret oggi per la prima volta siederà sulla panchina del San Paolo poiché convocato per Napoli-Chievo, dopo gli infortuni che l'avevano messo k.o. dall'inizio del campionato, ma di certo non scenderà in campo. Secondo La Repubblica la data giusta per vederlo titolare potrebbe essere il prossimo 8 dicembre, quando gli azzurri sfideranno il Frosinone.