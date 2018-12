© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Meret è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Napoli contro la SPAL, salvando il risultato a tempo scaduto e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla della sua candidatura per un posto da titolare nella sfida di San Siro contro l'Inter di mercoledì. Secondo la rosea il giovane portiere classe 1997 potrebbe essere confermato e piano piano cercherà di ritagliarsi sempre più spazio per diventare una vera e propria certezza nella formazione di Carlo Ancelotti.