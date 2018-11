Napoli, Mertens a due gol dai 100 in azzurro: Ciro sulla scia di Hamsik

Juve, Pogba vuole tornare: Raiola lavora per riportarlo a Torino

Juve, pressing per Todibo: Paratici in vantaggio sulla concorrenza

Le pagelle di Grifo: un tedesco per la vittoria italiana

Milan, per la difesa occhi in casa Chelsea: Christensen è il preferito

Milan, obiettivo Rodrigo Caio: Leonardo spera in uno sconto

Le pagelle di Verratti: sempre più leader. Moto perpetuo per 90'

Argentina, Icardi: "Qui mi sento importante come lo sono all'Inter"

Le pagelle di Sensi: esordio ok. Ideale nel centrocampo dei piccoletti

Bologna, Inzaghi non rischia e Saputo vuole rinforzare la squadra

Parma, Faggiano: "Felice per il rinnovo. Presto per parlare di mercato"

Primo gol con l'Argentina per Dybala: "Avevo fatto la muffa"

Il quotidiano Il Mattino si sofferma su Dries Mertens , arrivato a quota 98 gol con la maglia del Napoli. L'attaccante belga, infatti, è a due passi dal club dei 100. Ciro per tutti i napoletani con altri due gol in maglia azzurra può lasciare un segno indelebile e mettersi sulla scia di Vojak, Cavani, Sallustro, Maradona e Hamsik, il primatista assoluto con 120 reti. Un pomeriggio che sogna di vivere da protagonista al San Paolo, domenica alle 15 contro il ChievoVerona.

