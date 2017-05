Napoli, Mertens e il rinnovo: “Il mio passato, il presente e il futuro”

Dries Mertens ha firmato il rinnovo col Napoli fino al giugno 2020, mentre l'attaccante belga ha celebrato la firma sul nuovo contratto con i partenopei mediante una foto pubblicata su Twitter. “Il mio passato, il mio presente e il mio futuro”, il testo del messaggio pubblicato dall'ex PSV Eindhoven.

My past, my present and my future! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/g8UdDoPO2M

— Dries Mertens (@dries_mertens14) 27 maggio 2017