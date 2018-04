Napoli, Mertens favorito su Milik. Spunta l'ipotesi Zielinski

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimi dubbi da sciogliere per Sarri in vista della sfida di domani contro la Juventus. In attacco Mertens è favorito su Milik e quasi certamente partirà dal primo minuto. In mediana ci sarà Hamsik nel suo ruolo classico ma, secondo La Gazzetta dello Sport, da parte dell'allenatore del Napoli è fortissima la tentazione di schierare Zielinski dal primo minuto.