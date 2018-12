Napoli, Mertens dimentica van Dijk: col Cagliari può esserci dal 1'

© foto di www.imagephotoagency.it

Il colpo rimediato da Virgil Van Dijk dopo un quarto d'ora di Liverpool-Napoli ha probabilmente condizionato la prova di Dries Mertens, che da quel momento non è più riuscito a rendersi pericoloso. Nonostante qualche strascico dal punto di vista fisico ci sia stato, nel match di domani contro il Cagliari l'attaccante belga vuole essere in campo dal primo minuto. Anche perché Dries non vive un periodo felicissimo: in campionato il gol manca dal 2 novembre, nel mese di dicembre non ha mai timbrato il cartellino e sa che quando vede rossoblù si esalta: 8 gol e 4 assist nei sei precedenti. Davvero niente male. A riportarlo è Il Mattino.