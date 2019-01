Napoli, Mertens parzialmente in gruppo. Hamsik a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvoturno. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio posticipo della 20esima giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco con utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con il gruppo diviso su due metà campo. In chiusura partitina a porte piccole. Mertens ha svolto seduta con il gruppo tranne la partitina finale. Differenziato per Hamsik.