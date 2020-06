Napoli, Mertens potrebbe stare fuori con la Juve. Chance per Milik?

vedi letture

La Repubblica parla di una possibile sorpresa per l'attacco del Napoli in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Dries Mertens potrebbe partire dalla panchina, con Arkadiusz Milik, chiacchierato in ambito mercato proprio verso i bianconeri, dal primo minuto per disorientare il sistema di Maurizio Sarri.