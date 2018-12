© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Dries Mertens ha voluto esprimere la propria vicinanza al compagno di squadra Kalidou Koulibaly in seguito ai cori razzisti subiti dal difensore nel corso della partita tra Inter e Napoli: "Sei una delle persone più belle che conosco, per favore non cambiare mai. Non reagire a queste stronzate. Restiamo uniti! No al razzismo".