© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un periodo fortunato per il Napoli tra traumi cranici e febbri misteriose: l'ultimo caso, quello di Fabian Ruiz, ha costretto il giocatore a rimandare il sogno di una vita, quell'esordio con la maglia della Nazionale maggiore spagnola per il momento cancellato dall'infortunio. Ma se per lo spagnolo non dovrebbero esserci problemi gravi in vista, è andata peggio ad Amadou Diawara, costretto a rimanere fuori fino a fine maggio per la micro frattura al piede. Per lui dunque stagione che potrebbe essersi chiusa già.