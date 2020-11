Napoli-Milan, l'infortunato Osimhen carica i compagni di squadra: "Buona fortuna, ragazzi"

Victor Osimhen, per via dell'infortunio alla spalla, non potrà essere in campo stasera al San Paolo nel big match contro il Milan. Prima dell'incontro l'attaccante azzurro ha comunque caricato i propri compagni di squadra scrivendo sui social: "Buona fortuna ragazzi".