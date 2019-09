© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è già a Castel Volturno Arkadiusz Milik, che ha posticipato il suo rientro alla prossima settimana. A riferirlo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il bomber polacco è rimasto in patria per proseguire la sua tabella personalizzata dopo un fastidio fisico accusato negli Stati Uniti un mese fa ormai.