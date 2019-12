Napoli, Milik c'è: Allan e Koulibaly verso il forfait con l'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una buona notizia e due cattive per Carlo Ancelotti in vista della sfida contro l'Udinese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Arkadiusz Milik potrebbe infatti tornare nella lista dei convocati dopo essere rientrato in gruppo nella giornata di ieri, mentre sia Kalidou Koulibaly che Allan rischiano di restare fuori. La spalla tormenta il difensore e la giornata di oggi sarà decisiva, mentre il brasiliano è ancora alle prese con il dolore al costato ed è praticamente out per domani.