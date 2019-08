Napoli, Milik è fuori forma. L'ex preparatore Sinatti: "Naturale sia così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le note stonate dell'amichevole vinta dal Napoli a Marsiglia, se non l'unica, c'è la condizione di Arkadiusz Milik. Sul tema l'edizione odierna de Il Mattino contiene un'intervista a Francesco Sinatti, ex preparatore atletico degli azzurri con Sarri, e vero e proprio uomo di riferimento nella gestione del polacco di allora: "Scontato dire che ha un fisico diverso da Insigne e Mertens, ma hanno proprio cilindrate opposte e vanno alimentate in modo diverso. Naturale che ad Arek ci voglia qualche giorno in più. Parliamo di un attaccante completo, paragonabile alle grandi punte europee. E per rendere al meglio ha bisogno di grandissima intensità ad ogni allenamento. È quella che decide le gare, soprattutto a livelli più importanti. Gli serve questo criterio per rendere al 100%. Senza la giusta coordinazione con i compagni, poi, è scontato che si possa andare in affanno sia in costruzione che sotto porta. Lo staff degli allenatori monitora con attenzione i vai dati, e credo che sappiano come valorizzare al meglio il motore di Milik. Fare poco lavoro a secco (senza palla, ndr) potrebbe far mancare benzina ad uno che ha le sue fibre muscolari".