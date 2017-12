Napoli, Milik e Ghoulam proseguono i rispettivi programmi di recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo allenamento del 2017 per il Napoli. La squadra di Sarri si è ritrovata a Castelvolturno per preparare la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta del 2 gennaio al San Paolo. Chi ha giocato a Crotone ha effettuato un lavoro defaticante mentre il resto della truppa azzurra ha svolto un riscaldamento a secco per poi svolgere una partitella sette contro sette. Come si legge sul sito ufficiale della società, Milik e Ghoulam hanno svolta una seduta differenziata.