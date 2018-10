© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arkadiusz Milik e Dries Mertens sono destinati a darsi il cambio durante tutta la stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, difficilmente Carlo Ancelotti li manderà in campo insieme e lo stesso tecnico sta lavorando per dare due volti diversi all'attacco dei partenopei, a seconda dell'avversario che si troverà di fronte. Al momento i due hanno segnato complessivamente cinque gol in campionato.