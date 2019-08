© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina l'esordio in campionato per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. La compagine partenopea si è allenata questa mattina a Castelvolturno per preparare la sfida del Franchi contro la Fiorentina. Ancora in dubbio la presenza di Arkadiusz Milik: il centravanti polacco ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 seguendo un programma di lavoro personalizzato.