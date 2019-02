© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arek Milik non è a rischio per Napoli-Juventus di domenica sera. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il polacco ha lavorato a parte nella giornata di ieri perché dopo i due infortuni alle ginocchia, segue periodicamente una tabella di lavoro più leggera. Lo confermò lo stesso Milik in un'intervista rilasciata ad un sito polacco qualche settimana fa. Nulla di preoccupante, dunque, per la sfida di domenica.