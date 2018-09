Napoli, Milik raggiante: "Due gol, un assist e un'altra vittoria"

Una doppietta, quella di ieri sera al San Paolo, che ha chiuso i giochi contro il Parma per Arkadiusz Milik, salito a quota tre gol in campionato. L'attaccante polacco del Napoli non ha nascosto la sua felicità tramite Instagram: "Amo queste sensazioni! Due gol, un assist e un'altra vittoria! Forza Napoli Sempre!", ha scritto.